DRON - İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde iş yerlerinde meydana gelen yangının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.
logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Bursa'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bugün Bursa'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

Mahmut Çil  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Bursa'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak

İstanbul

Bu yıl başlattığı Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında daha önce Eskişehir, Uşak, Denizli, Kayseri ve Ankara'yı ziyaret eden Karahan, Bursa'da bugün iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşacak.

TCMB Başkanı Karahan, "Merkez Bankası bünyesinde reel sektörle düzenli olarak bire bir görüşmeler yapan ekiplerimiz var. Bu ekiplerimiz, Türkiye genelinde 3 bine yakın firmayla görüşmeler yaptılar. 2025 yılında bu iletişimi Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları'yla bir adım ileri taşımaya karar verdik. Yıl içinde birçok şehri ziyaret ederek sanayi, ticaret ve esnaf odalarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

