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Ekonomi

TCMB Başkanı Erkan, İspanya Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
TCMB Başkanı Erkan, İspanya Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi

İstanbul

Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günübirlik gerçekleşen İspanya ziyareti kapsamında mevkidaşı Pablo Hernandez de Cos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.

Erkan, "Yabancı merkez bankalarıyla imzaladığımız 38. mutabakat zaptı olan ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkı sunacağına inandığım mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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