TCMB Başkanı Erkan, İspanya Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzalanan mutabakat zaptını değerlendirdi.
İstanbul
Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günübirlik gerçekleşen İspanya ziyareti kapsamında mevkidaşı Pablo Hernandez de Cos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzaladıklarını belirtti.
Erkan, "Yabancı merkez bankalarıyla imzaladığımız 38. mutabakat zaptı olan ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkı sunacağına inandığım mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
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Günübirlik gerçekleşen İspanya ziyaretimiz kapsamında değerli mevkidaşım Sayın Pablo Hernández de Cos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve Merkez Bankalarımız arasında mutabakat zaptı imzaladık.— Hafize Gaye Erkan (@hafizegayeerkan) February 1, 2024
Yabancı merkez bankalarıyla imzaladığımız 38’inci mutabakat zaptı olan ve… https://t.co/3iEDV6T65F