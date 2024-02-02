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Ekonomi

TCMB Başkanı Erkan: İlk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." açıklamasında bulundu.

Uğur Aslanhan  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
TCMB Başkanı Erkan: İlk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum

İstanbul

Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Haziran 2023'ten bu yana TCMB Başkanlığı görevini sürdürdüğünü anımsattı.

Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsına tevdi edildiğinde kişisel koşullarını hiç önemsemeden Türkiye'ye geldiğini ve görevinin başına geçtiğini belirten Erkan, şunları kaydetti:

"O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Hasseten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum."

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