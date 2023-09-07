TCMB Başkanı Erkan: 2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "2024 yılında dezenflasyonun tesisi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." dedi.
İstanbul
Erkan, "Türkiye'ye olan iştahın yüksek olduğunu ve tahvil piyasasında yabancı yatırımcı artışını aşikar bir şekilde beklediğimizi öngörmek doğru olur." diye konuştu.
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"Sistemin TL'ye dönme hızını kademeli şekilde yapacağız"
Erkan, "Sistemin TL'ye dönme hızını sert düzeltmelere yol açmadan, sakin, kararlı, kademeli bir şekilde yapacağız." diye konuştu.
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