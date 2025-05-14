Dolar
38.79
Euro
43.64
Altın
3,242.59
ETH/USDT
2,619.00
BTC/USDT
103,662.00
BIST 100
9,728.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin tüm denizlerinde icra edilen DENİZKURDU-II/2025 tatbikatı Antalya’da devam ediyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara’da Taşıma ve Pozisyonlama Cihazları Tanıtım ve Dağıtım Programı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Tavuk eti üretimi martta yıllık bazda yüzde 13 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 231 bin 595 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,8 azalışla 1 milyar 632 milyon 774 bin adede geriledi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Tavuk eti üretimi martta yıllık bazda yüzde 13 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, martta 231 bin 595 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 13, aylık bazda yüzde 6,1 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi martta aylık bazda yüzde 5,5 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 düştü. Bu dönemde 1 milyar 632 milyon 774 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 8,2 artışla 122 milyon 53 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,9 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6, tavuk eti üretimi yüzde 12 arttı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya, NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarını ağırlıyor
Ölümlü veya yaralamalı trafik kazasında olay yerini terk eden sürücüye hapis cezası geliyor
Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 2024'te 3,11 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD-Suudi Arabistan-Suriye liderleriyle çevrim içi toplantıya katıldı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Benzer haberler

Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 2024'te 3,11 oldu

Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 2024'te 3,11 oldu

Tavuk eti üretimi martta yıllık bazda yüzde 13 arttı

Bakan Bolat: Dış ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yoğunlaştığı bir dönemde cari açıkta düşüş gerçekleşti

Bakan Şimşek: Cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz

Bakan Şimşek: Cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz
İnşaat maliyet endeksi martta aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 23,23 arttı

İnşaat maliyet endeksi martta aylık yüzde 1,53, yıllık yüzde 23,23 arttı
Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 33,4 arttı

Toplam ciro endeksi martta yıllık bazda yüzde 33,4 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet