Dolar
29.03
Euro
31.31
Altın
1,984.49
ETH/USDT
2,236.90
BTC/USDT
42,010.00
BIST 100
7,725.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da ''Afet Öncesinden Sonrasına Eğitim Projesi Tanıtım Töreni’'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Taşımacılıkta "Yeşil Lojistik Belgesi" için yeni dönem ocakta başlayacak

Lojistik sektöründe ek destekler ve muafiyet gibi avantajlar sağlayan ve çevreciliği amaçlayan "Yeşil Lojistik Belgesi" için başvurular 1-31 Ocak 2024 döneminde yapılacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Taşımacılıkta "Yeşil Lojistik Belgesi" için yeni dönem ocakta başlayacak

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Mayıs 2022'de uygulanmaya başlanan "Kombine Taşımacılık Yönetmeliği" ile bu alanın yanı sıra yeşil lojistik konularındaki usuller de belirlendi.

Yönetmelik, kombine yük taşımacılığını, yeşil lojistik faaliyetleri ve bu faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilere verilecek destek ve imtiyazları kapsıyor.

Söz konusu yönetmelik kapsamında verilen "Yeşil Lojistik Belgesi" için başvurular ocakta alındı. Belge, yeşil lojistik faaliyetlere ilişkin ilke, esas ve koşulların belirlenerek bütünleşik, dengeli ve çevreyle dost bir taşımacılık düzeninin oluşturulması, yaygınlaştırılmasının desteklenmesi ve teşviki amacıyla veriliyor. Belge için yeni dönem 1 Ocak 2024'te başlayacak. Söz konusu belgeyi alacak şirketlerin yeni yılda 1-31 Ocak döneminde talep edilen belgelerle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvuruda bulunması gerekiyor.

Yeşil Lojistik Belgesi almanın şartları

Belgeyi almak isteyen şirketlerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Bu kapsamda, işletmelerin yılda en az 200 kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmesi, enerji tüketiminin en az yüzde 5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılandığını gösterir belge sunması ve sertifikaya sahip olması şartı aranıyor.

Bunun yanı sıra şirketlerin "düşük küresel ısınma potansiyeli" değerine sahip gazlar içeren iklimlendirme sistemleri kullanması gerekiyor.

Ayrıca, işletmenin yıllık asgari yüzde 5 yeşil paketleme faaliyeti yürütmesi, Orman Genel Müdürlüğüne Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için yılda en az 500 fidan bağışı yapması, sıfır atık yönetim sistemine sahip olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Başvurular Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılacak

Yeşil Lojistik Belgesi, süresiz olarak düzenleniyor. Belge başvuruları sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının KEP adresi üzerinden kabul ediliyor.

Müracaat sonucunda Yeşil Lojistik Belgesi, Genel Müdürlükçe belirlenen formatta elektronik belge olarak düzenleniyor. Daha sonra belgeyi alan işletmeler ilan ediliyor.

Yeşil Lojistik Belgesi alan işletmelerin belge veriliş tarihini takip eden her yılın ilk ayında, ilgili kriterleri sağlamaya devam ettiğini destekleyen bilgi ve belgeleri, işletmenin gerçekleştirdiği yeşil lojistik faaliyetlerine göre hazırlanan raporu Genel Müdürlüğe sunması gerekiyor.

Belge iptalinin gerçekleşmesi

Yeşil Lojistik Belgesi, belirli durumlarda da iptal edilebiliyor. Bunlar, Bakanlığa yapılan Yeşil Lojistik Belgesi alma ve yenileme müracaatında beyan edilen bilgilerin ve verilen belgelerden herhangi birinin sahte olduğunu tespit edilmesi durumunda belge iptal ediliyor.

Sahte belge teslim edildiğinin tespitiyle Yeşil Lojistik Belgesi'nin iptali durumunda, işletmenin faydalanmış olduğu tüm indirimler yasal faiziyle birlikte geri alınıyor.

- Belge sahiplerinin faydalandığı destekler

Yeşil Lojistik Belgesi, şirketlere birtakım avantajlar getiriyor. Bakanlık, Yeşil Lojistik Belgesi sahibi işletmelere, belge geçerlilik süresinde, ilk kez başvurulan taşıma yetki belgesinde yüzde 50, işletmenin taşımacı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek 100 taşıt için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK, sporda şiddeti teşvik eden yayınlara yaptırım uygulayacak
Karadeniz 266 noktada taşkınlara karşı erken uyarı sistemiyle donatılıyor
Depremlerin yıktığı Hatay'daki tarihi meclis binası yeniden inşa edilecek
Meriç üzerinde yapılması planlanan ikinci köprü İpsala-Kipi geçişini hızlandıracak
Kandil'e yönelik hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Taşımacılıkta "Yeşil Lojistik Belgesi" için yeni dönem ocakta başlayacak

Taşımacılıkta "Yeşil Lojistik Belgesi" için yeni dönem ocakta başlayacak

Bakan Uraloğlu, yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurladı

Bakan Uraloğlu: Kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak

Şebiarus törenleri dolayısıyla Ankara-Konya hattında YHT seferleri artırıldı

Şebiarus törenleri dolayısıyla Ankara-Konya hattında YHT seferleri artırıldı
Yılbaşından bugüne kadar 1 milyon 142 bin engelli yolcu trenle seyahat etti

Yılbaşından bugüne kadar 1 milyon 142 bin engelli yolcu trenle seyahat etti
Türkiye-Yunanistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı İzmir'de yapıldı

Türkiye-Yunanistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı İzmir'de yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet