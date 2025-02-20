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Ekonomi

Tarımsal girdi fiyat endeksi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 32,49, aylık yüzde 2,13 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 32,49, aylık yüzde 2,13 artış gösterdi.

Mehmet Can Toptaş  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Tarımsal girdi fiyat endeksi Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 32,49, aylık yüzde 2,13 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 32,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 40,94 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,9, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,46 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 30,62, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 44,23 artış görüldü.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 21,45 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 22,14 ile tarımsal ilaçlar olarak belirlendi. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 52,31 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 52,07 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,49 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 0,6 ile binalar olarak sıralandı. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 3,86 ile malzemeler ve yüzde 2,98 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak kaydedildi.


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