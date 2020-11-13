Euro
9.04
Dolar
7.65
BIST 100
1,271.75
Altın
1,880.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığından "çürük elma" videosuna inceleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 13.11.2020
Tarım ve Orman Bakanlığından "çürük elma" videosuna inceleme

Ankara

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle müsade edilmeyeceği belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında çürük elmaların toplanıp meyve suyu yapılacağına dair iddiaların yer aldığı bir görüntünün paylaşılması üzerine ekiplerimiz konuyla ilgili derhal inceleme başlatmıştır. Gıda ile ilgili her türlü şikayeti Alo 174 Gıda Hattı ya da 0501 174 0 174 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'na yönlendirebilirsiniz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 946 bini aştı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 418 kişi öldü
Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir
Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığından "çürük elma" videosuna inceleme

Tarım ve Orman Bakanlığından "çürük elma" videosuna inceleme

Vatandaş Alo 174 Gıda Hattı'na ihbar yağdırdı

Çanakkale Boğazı hayalet ağlardan kurtarıldı

'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 30 ülkede 83 milyon fidan toprakla buluşacak

'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 30 ülkede 83 milyon fidan toprakla buluşacak