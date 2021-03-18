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Ekonomi

Tacikistan’a yılın ilk iki ayında 6,5 milyon dolarlık insani yardım ulaştı

Tacikistan, yılın ocak-şubat aylarında 30 ülkeden 6 milyon 560 bin dolar değerinde insani yardım aldı.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 18.03.2021
Tacikistan’a yılın ilk iki ayında 6,5 milyon dolarlık insani yardım ulaştı

Taşkent

Tacikistan Devlet İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, ülkeye yılın ilk iki ayında 1,4 bin ton insani yardımın ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, insani yardımların, aralarında un ve bitkisel yağın da bulunduğu gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzemeler ile diğer eşyalardan oluştuğu aktarıldı.

Tacikistan'a insani yardım gönderen 30 ülke arasında yüzde 32,5'lik payla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 12,9'lük payla Rusya ve yüzde 11,4'lük payla Güney Kore izledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri arasında en yoksul ülkelerden biri olan Tacikistan, 2020 yılında dünyanın 62 ülkesinden toplam değeri 55,8 milyon dolar olan 22,5 bin ton insani yardım almıştı.

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