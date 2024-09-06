SPK'den "Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı"na ilişkin duyuru
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı" ve "Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı"nın hazırlandığını bildirdi.
İstanbul
SPK'den yapılan açıklamada, iklim krizi, Kovid-19 ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gelişmelerinin, küresel ölçekte sermaye piyasalarında sürdürülebilir finans yaklaşımı ve yeşil tahvil gibi yenilikçi finansal araçların önemini artırdığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Ülkemizde de 100. Yıl Türkiye Planı kapsamında hazırlanan 11. Kalkınma Planı (2019-2023), 2021 Ekonomi Reformları Paketi eylemleri ile 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla onaylanan Paris İklim Anlaşması kapsamında ilan edilen Ulusal Katkı beyanı çerçevesinde, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliği kaynaklı risklerin azaltılması amaçlı yatırımlar için gerekli finansman araçlarının geliştirilmesi kapsamında Kurulumuzca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu madde 1 ve madde 128/e hükümleri uyarınca 'Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi'nin Kurul Karar Organı'nın i-SPK 128.18 (24/02/2022 tarih ve 10/296 s.k.) sayılı İlke Kararı ile kabul edildiği kamuya duyurulmuştur."
Yeşil, sürdürülebilir borçlanma araçlarına özgü "proje seçimi", "ihraçtan elde edilen fonun kullanımı", "ihraçtan elde edilen fonun yönetimi" ve "raporlama"ya ilişkin kamuyu aydınlatma, raporlama yükümlülükleri ve dış değerlendirme hizmeti sunumu konularının anılan rehberde "yükümlülük" ve "tavsiye" niteliğindeki kurallar ile düzenlendiği belirtilen açıklamada, dünyada ve Türkiye'de, yeşil, sürdürülebilir borçlanma aracı, kira sertifikası ihraçlarına talebin arttığının gözlendiği bilgisi verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İklim krizinden yoksulluk, çatışma ve eşitsizliğe kadar uzanan küresel sorunlarla mücadele etmek hedefiyle bir yol haritası olarak kabul edilen sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, bu defa ülkemizde sürdürülebilir ve sosyal yönü güçlü ve daha büyük sosyal faydalar yaratan projelerin finansmanını da desteklemek amacıyla ve/veya yalnızca bunlarla sınırlı olmamak üzere, belirli bir kitle için olumlu sosyal sonuçlara ulaşmayı hedefleyen projelerin de dâhil edilmesi suretiyle Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı hazırlanmıştır. Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehberi, yeşil, sürdürülebilir ve sosyal tahvil alanında finansal piyasalarda en yaygın kabul gören ve küresel standart haline gelen Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneğinin (ICMA) Yeşil Tahvil İlkeleri, Sürdürülebilir Tahvil İlkeleri ile Sosyal Tahvil İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu rehberle, yeşil, sürdürülebilir ve sosyal sermaye piyasası araçları, yeşil ve sosyal projeler, yeşil, sürdürülebilir ve sosyal sermaye piyasası aracı çerçeve belgesi, raporlamalar ve dış değerlendirme hizmetleri konularında düzenlemeler öngörülmektedir. Uluslararası finansal piyasalardaki gelişmelerin ülkemiz sermaye piyasalarına entegre edilmesi ve sürdürülebilirlik temalı ihraçların çeşitlendirilmesi amacıyla bu rehberin yanı sıra ICMA Sürdürülebilirlik Bağlantılı Tahvil İlkeleri esas alınarak ayrı bir Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı da hazırlanmıştır."
Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı ile sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçlarına ilişkin genel esaslar, temel bileşenler, dış değerlendirme hizmetlerine ilişkin düzenleme yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Anılan rehberle ihraççılar, önceden tanımlanmış, ölçülebilir ve olabildiğince kıyaslanabilir belirli zaman çizelgesiyle takip edilen sürdürülebilirlik hedefleri, temel performans göstergeleri ile bunların performansının dış değerlendirmeyle doğrulanması konusunda teşvik edilmektedir. Tüm kişi ve kuruluşlar, 16 Eylül 2024 tarihine kadar Yeşil, Sürdürülebilir ve Sosyal Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı'na ilişkin görüş ve önerilerini yesilsurdurulebilirsosyalrehber@spk.gov.tr adresi üzerinden, Sürdürülebilirlik Bağlantılı Sermaye Piyasası Araçları Rehber Taslağı'na ilişkin görüş ve önerilerini ise surdurulebilirlikbaglantilirehber@spk.gov.tr adresi üzerinden Kurulumuza iletebilirler ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.