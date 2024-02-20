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Ekonomi

SPK, yatırım kuruluşlarında bir personele bağlı olarak "yardımcı" sıfatıyla çalışabilme süresini 1 yıl uzattı

Serhat Tutak  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
SPK, yatırım kuruluşlarında bir personele bağlı olarak "yardımcı" sıfatıyla çalışabilme süresini 1 yıl uzattı

İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım kuruluşlarında genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak "yardımcı" şeklinde çalışma süresini 1 yıl uzattı.

SPK'nin Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yatırım kuruluşlarında genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak "yardımcı" şeklinde çalışma süresi uzatıldı.

"Yardımcı" sıfatıyla 3 yıllık çalışma süresini dolduran, ancak bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla lisans almaya hak kazanamayanların bu şekilde çalışma süresi 31 Ocak 2025'te sona erecek.

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