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Ekonomi

Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamındaki ihtiyaç sahiplerine kasımda yaklaşık 357 milyon lira yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına kasım ayında toplam 356 milyon 906 bin 974 lira yatırıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 19.11.2022
Sosyal ve Ekonomik Destek kapsamındaki ihtiyaç sahiplerine kasımda yaklaşık 357 milyon lira yatırıldı

Ankara

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aile bütünlüğüne önem verdiklerini, ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden kopmaması için Bakanlığın ihtiyaç sahibi aileleri desteklediğini ifade etti.

Bu amaçla çocukların hem maddi hem de sosyal ve kültürel yönden desteklenmesi için SED hizmet modelinin uygulandığını ve ailelere düzenli aylık ödeme yapıldığını kaydeden Yanık, bu hizmet modeli ile ailelerin, çocuklarının başta eğitimi olmak üzere diğer ihtiyaçlarını da karşıladığını, ayrıca çocukların çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşme fırsatı bulduğunu belirtti.

Yanık, SED'den yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin hesabına kasım ayında toplam 356 milyon 906 bin 974 lira yatırıldığını ve bu hizmetten 153 bin çocuğun yararlandığını aktardı.

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