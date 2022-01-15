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Ekonomi

Sosyal güvenlikle ilgili konular uzman videolarıyla anlatılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşları sosyal güvenliğe ilişkin konular hakkında uzmanların katılımıyla hazırladığı videolarla bilgilendirecek.

Orhan Onur Gemici   | 15.01.2022
Sosyal güvenlikle ilgili konular uzman videolarıyla anlatılacak

Ankara

SGK'den yapılan açıklamaya göre, doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar her konuda vatandaşın yanında olan Kurum, doğru ve birincil kaynaktan bilgiye ulaşılmasını sağlamak için yeni çalışma başlattı.

Bu kapsamda, SGK'nin sosyal medya hesaplarından video olarak yayımlanacak yeni programın isminin belirlenmesi için anket düzenlendi.

Ankete katılan vatandaşlar, "SGK'ya Sorun", "Bir Soru, Bir Cevap", "Sosyal Güvenlik Saati", "Bir Bilene Soralım" isimlerinden birini seçecek.

En çok oyu alan isimle başlayacak program, her cumartesi günü SGK'nin YouTube sayfası ile diğer sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.

Vatandaşa mikrofon tutulacak

Program çerçevesinde, zaman zaman vatandaşlara mikrofon uzatılarak, sosyal güvenlik hakkında doğru bilinen yanlışlar gün yüzüne çıkarılacak.

Kaynağından gelen doğru bilgi, anında kolay ve anlaşılır şekilde izleyiciye aktarılacak.

Programda, yaşlılık aylığı, malullük, hastalık hali, analık hali, iş kazası, meslek hastalığı, isteğe bağlı sigorta kolları, emeklilik, ölen sigortalının hak sahipleri, yurt dışı işlemleri, primsiz aylıklar, emeklilikten sonra tekrar çalışma, Genel Sağlık Sigortası ve çalışma hayatıyla ilgili tüm sorular sosyal güvenlik uzmanlarınca yanıtlanacak.

Anket sonucunun 20 Ocak Perşembe günü belli olması, programın ilk bölümünün ise 22 Ocak Cumartesi günü yayımlanması planlanıyor.

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