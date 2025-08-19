Dolar
Ekonomi

SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım

Japonya merkezli SoftBank Group, ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı öngören bir anlaşma imzaladı.

Dilara Zengin Okay  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım

Washington

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, SoftBank Intel'in adi hisse senetleri için hisse başına 23 dolar ödeyeceği bildirildi.

SoftBank'ın Intel'in adi hisse senetlerine 2 milyar dolarlık yatırım yapmasına yönelik anlaşmanın imzalandığı belirtilen açıklamada, SoftBank'ın Intel'e yaptığı yatırımın dijital dönüşümü, bulut bilişimi ve yeni nesil altyapıyı destekleyen ileri teknolojilere erişimi hızlandırarak yapay zeka devrimini mümkün kılma konusundaki uzun vadeli vizyonuna dayandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SoftBank Group Üst Yöneticisi (CEO) Masayoshi Son, bu stratejik yatırımın ileri yarı iletken üretimi ve tedarikinin ABD'de daha da genişleyeceğine ve Intel'in bu süreçte kritik bir rol oynayacağına olan inancı yansıttığını belirtti.

Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan da gelişmekte olan teknoloji ve inovasyonun pek çok alanında öncü olan ve ABD'de teknoloji ile üretim liderliğini ilerletme taahhütlerini paylaşan SoftBank ile ilişkileri derinleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

