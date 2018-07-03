Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür." dedi.

ANKARA

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunlar kökten çözülür." değerlendirmesini yaptı.

Orta vadeli bir perspektifle enflasyon/cari açık gibi sorunlar kökten çözülür



Yeni hükümet politika setini (para, maliye, makro-ihtiyati) daha da güçlendirip, ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürür, yapısal reformları önceliklendirir, + dış kaynakla yumuşak iniş mümkün — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 3 Temmuz 2018

Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orta vadeli bir perspektifle enflasyon ve cari açık gibi sorunların kökten çözülebileceğini belirterek, yeni hükümetin para, maliye, makro-ihtiyati politika setini daha da güçlendirerek ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürmesi, yapısal reformları önceliklendirmesi ve dış kaynağın girişiyle yumuşak inişin mümkün olabileceğini bildirdi.

Bir takipçisinin sorusu üzerine dış kaynakla IMF'yi kastetmediğini vurgulayan Şimşek, 2018 yılında toplam küresel tasarrufların 1,5 trilyon dolar artarak 22 trilyon dolara çıkacağına dikkati çekti.

Şimşek, sermayenin her zaman güvenli liman arayışında olduğuna işaret ederek, küresel dolar likiditesinin azaldığını ancak güçlü hikayesi olan ülkelere kaynak akışının devam ettiğini, Türkiye'nin orta ve uzun vadeli görünümünün de pozitif olduğunu belirtti.

Muhabir: Merve Özlem Çakır