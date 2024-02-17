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Ekonomi

Siirt fıstığını markalaştıran tesisin enerjisi GES'ten sağlanıyor

Siirt fıstığını "Fistalora", "Anadolce" ve "Siirt'ten" isimleriyle markalaştıran Valilik bünyesinde faaliyet yürüten Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi'nde kullanılan enerji, güneş enerji santralinden (GES) elde ediliyor.

Fecri Barlık  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Siirt fıstığını markalaştıran tesisin enerjisi GES'ten sağlanıyor Fotoğraf: Fecri Barlık/AA

Siirt

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortak yürüttüğü proje kapsamında 2017'de 10 milyon avroya kurulan Valilik bünyesindeki Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi, "aflatoksin" ve diğer analizlerin yapıldığı laboratuvarları ve modern makineleriyle her aşaması titizlikle işlenen ve yüksek kalite standartlarında paketlenen Siirt fıstığının kalitesini artırıyor.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve 30 kişinin istihdam edildiği tesisin, açık 2 bin metrekare alanına yerleştirilen 80 kilovat gücündeki panellerle elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 90'ı sağlanıyor.

"Paketlenen ürünümüzü Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz"

Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi Müdürü Sinan Çelik, AA muhabirine, fıstığının kentin ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Siirt Valiliği bünyesinde çalışmalarını sürdüren tesisin günlük 20 ton fıstık işleme ve paketleme kapasitesine sahip olduğunu anlatan Çelik, fıstığın "Fistalora", "Anadolce" ve "Siirt'ten" markalarıyla yurt içindeki marketlerin yanı sıra bugüne kadar Almanya, Hollanda, Romanya, Belçika ve Çin'deki raflarda da yerini aldığını belirtti.

Bu sezon için ihracat amacıyla görüşmelerinin sürdüğünü bildiren Çelik, sezonun başladığı geçen yıl eylül ayından bu yana tesiste fason işleme dahil 2 bin ton ürün işlendiğini kaydetti.

Siirt fıstığının, kaliteli ürün olduğunu dile getiren Çelik, "Aromasıyla diğer tüm fıstıklardan ayrılan bir üründür. Bu ürünü daha kaliteli şekilde tanıtma ve sunma görevi edindik. İşlemlerin tamamlanması sonucu paketlenen ürünümüzü Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." dedi.

Tesise fıstık ayıklama makinesini de kazandırdıklarını bildiren Çelik, bu makine sayesinde daha önce elle ayıklanan fıstıkların artık el değmeden ayıklanabildiğini aktardı.

Tesiste temiz enerjinin avantajlarından yararlanılıyor

Tesisin açık alanında kurulan GES ile tükettikleri enerjinin yaklaşık yüzde 90'ını karşıladıklarını ifade eden Çelik, temiz enerjinin avantajlarından yararlandıklarını anlattı.

Çelik, "Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisini kullanıyoruz. Bu enerjiyle ekonomimize ve doğaya katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Tesisin makine bakım sorumlusu İbrahim Ekinci de ürünün hiçbir katkı maddesi kullanılmadan paketlendiğini anlattı.

"Talebe göre 100, 200 gram veya farklı gramajlarda üretim yapıyoruz." diyen Ekinci, İspanya'dan temin ettikleri fıstık ayıklama makinesiyle de 8 saatte 5 ton fıstığı ayıklayabildiklerini bildirdi.

Paketleme sorumlusu Seyithan Ekinci de tesisin istihdama ve ekonomiye önemli katkı sunduğunu kaydetti.

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