Ekonomi

Sigara ve cep telefonunda ÖTV oranları yeniden belirlendi

Sigara ve bazı cep telefonlarında özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Sigara ve cep telefonunda ÖTV oranları yeniden belirlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, sigaralar için ÖTV oranı ile asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlendi. Sigaraların ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e indirildi ve maktu vergi tutarları artırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi.

Söz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlandı. Böylece bütçe hedefiyle uyumlu maliye politikası adımı atılması hedeflendi.

Cep telefonları için ÖTV düzenlemesi

Bir diğer Kararla da bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi.

Buna göre, ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

