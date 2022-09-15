SHURA: Türkiye elektrik sektöründe verimlilik potansiyeli net olarak belirlenmeli
Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artırması ve iklim hedeflerine ulaşabilmesi için enerji verimliliğinin kritik önemde olduğu ve elektrik sektöründeki verimlilik potansiyelinin net bir şekilde belirlenmesi gerektiği belirtildi.
İstanbul
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, "Türkiye için enerji verimliliğini destekleyen piyasa temelli politika mekanizmalarının tasarımı: enerji verimliliği yükümlülük sistemleri ve yarışmaları" raporunu yayınladı.
Raporda, Türkiye'nin, enerji verimliliği yükümlülük sistemi ve enerji verimliliği yarışmalarını uygulamaya aldığında, enerji verimliliği potansiyelini ortaya koyabileceği ifade edildi.
İklim değişikliğiyle mücadelede taahhüt edilen hedeflere ulaşılabilmesi için enerji verimliliği konusunda daha hızlı harekete geçilmesi gerektiği vurgulanan raporda, enerji verimliliği yükümlülük sistemi ve enerji verimliliği yarışmaları politika mekanizmaları tasarlanırken güncel iklim değişikliği ve karbon azaltım hedeflerinin göz önünde bulundurulması önerildi.
Ayrıca, raporda, enerji verimliliğine ilişkin tüm uygulamaların gerekli koordinasyonu sağlayabilecek kapsamlı bir yapının altında tanımlanması ve uygulamaların uzun dönemde sürdürülebilirliğinin sağlanması için sistemlerde yer alan tüm paydaşlar açısından kazançların tanımlanması tavsiye edildi.
Raporun tanıtımında konuşan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, net sıfır hedefine doğru yol alırken enerji dönüşümünün en önemli unsurlarından birinin enerji verimliliği olduğunu vurguladı.
Özellikle Türkiye'nin, elektrik enerjisi sektöründeki verimlilik potansiyelinin net olarak belirlenmesi ve hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını dile getiren Güllü, "Piyasa temelli politika mekanizması araçlarıyla enerji verimliliği yatırımlarının harekete geçirilmesi mümkün. Piyasa temelli politika mekanizmaları, nihai tüketim sektörlerinde geniş ve yaygın bir etki yaratma gücüne sahip. Türkiye, söz konusu mekanizmaları uygulayarak enerji dönüşümünü hızlandırabilir, enerjiyle ilgili ulusal hedeflerine ulaşabilir ve enerji verimliliği potansiyelini ortaya koyabilir." ifadelerini kullandı.
Güllü, piyasa temelli enerji verimliliği yükümlülük sistemi ve enerji verimliliği yarışmalarının, Türkiye'ye nasıl katkı sağlayacağını ise şöyle sıraladı:
"Enerjide dışa bağımlılığı yüksek bir ülke olan Türkiye'de verimliliğe bağlı olarak elektrik talebinin azalmasıyla enerji ithalatı azalırken, enerji arz güvenliği artacak ve enerji sisteminde karbon emisyonları azalacak. SHURA'nın hazırladığı senaryolarda, yapılacak yatırımlarla 2030'daki elektrik enerjisi talebinin toplamda 49 teravatsaat düşürülebileceği, bu potansiyelin 6,6 teravatsaat elektrifikasyon değeri ile net 42,3 teravatsaat tasarruf anlamına geldiği görülüyor. Analiz sonuçlarına göre, bu net tasarrufun üçte birine piyasa temelli politika mekanizmalarıyla ulaşmak mümkün. Türkiye'nin sahip olduğu detaylı ve kapsayıcı mevcut enerji verimliliği mevzuat uygulamalarını ve bu uygulamalardaki güncellemeleri destekleyecek şekilde özellikle düşük maliyetli ve etkin teknoloji uygulamalarının sağlanması için piyasa temelli politika mekanizması araçları bir an önce hayata geçirilmeli."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.