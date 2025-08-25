Dolar
41.00
Euro
48.01
Altın
3,371.95
ETH/USDT
4,622.30
BTC/USDT
111,575.00
BIST 100
11,490.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti
logo
Ekonomi

SEDDK'den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası uygulamasında yeni düzenleme

SEDDK'nin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge'de yaptığı değişiklikle araç sayısına bağlı özel-tüzel ayrımı, referans poliçe kullanımı, hasar bildirimlerinin basamaklara yansıması düzenlendi.

Bahar Yakar  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
SEDDK'den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası uygulamasında yeni düzenleme

İstanbul

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK), internet sitesinde, söz konusu genelgede değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Buna göre, genelgenin 2'nci maddesine eklenen fıkra ile gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin primlerinin tespitinde, kullanım türü aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel kişi olarak dikkate alınacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ancak, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile İştigal Eden İşletmeler İçin Kısa Süreli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi Düzenlenmesine İlişkin Genelge kapsamında düzenlenen kısa süreli poliçelerde bu fıkra hükmü uygulanmayacak.

3'üncü maddede yapılan değişiklikle, trafik sigortası poliçesi düzenlenirken referans alınabilecek poliçeler için yeni kurallar belirlendi.

Buna göre, yürürlükte olan poliçe, vadesinin sona ereceği tarihin 14 gün öncesinden itibaren aynı araç için yapılan yenileme teklifleri hariç olmak üzere, referans gösterilemeyecek. Poliçe aynı araç grubuna ait poliçe için referans gösterilebilecek.

Yürürlükteki poliçenin vadesi içerisinde yeni edinilen araç için yeni araca referans gösterilmeksizin poliçe düzenlenmesi durumunda ve mevcut aracın poliçesinin genelge hükümlerine göre sonlandırılması halinde sonlandırılan poliçe bir sonraki yenileme döneminde düzenlenecek poliçeye referans gösterilebilecek. Mevcut ve yeni araç poliçelerine gelen tüm hasarlar basamak hesabında ayrıca dikkate alınacak.

Yeni poliçenin sona erme tarihinden itibaren 10 yıldan daha eski poliçeler referans gösterilemeyecek ve her poliçe yalnızca bir defa referans olarak gösterilebilecek.

Birden fazla referans gösterilebilir poliçe bulunması halinde ise sigortalı lehine en avantajlı olan poliçe dikkate alınacak.

4'üncü maddenin 1'inci fıkrasına eklenen bent ile de trafik sigortası poliçesi düzenlendikten sonra referans poliçeye ilişkin hasar bildirimi yapılması durumunda, bir sonraki yenileme döneminde tanzim edilecek poliçenin basamağı söz konusu hasar bildirimi dikkate alınarak tespit edilecek.

Genelge, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren gazeteciler için paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti
"İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı çalıştaylarla sürüyor
OGM'ye ait yangın söndürme uçağı su alma sırasında kaza kırıma uğradı
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu

Benzer haberler

SEDDK'den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası uygulamasında yeni düzenleme

SEDDK'den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası uygulamasında yeni düzenleme

Fitch Ratings, SEDDK'nin sıkılaştırıcı tedbirlerinin sigorta sektörünü güçlendirdiğini açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet