Dolar
37.93
Euro
42.42
Altın
3,160.30
ETH/USDT
1,496.20
BTC/USDT
78,988.00
BIST 100
9,338.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

SEDDK'den AcnTurk Sigorta AŞ ile Arex Sigorta AŞ'ye yönelik tedbirlere ilişkin açıklama

SEDDK, AcnTurk Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisinin sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar kaldırıldığını, Arex Sigorta AŞ'nin ise kefalet branşı ruhsatının iptal edildiğini bildirdi.

Kazım Kaan Ulu  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
SEDDK'den AcnTurk Sigorta AŞ ile Arex Sigorta AŞ'ye yönelik tedbirlere ilişkin açıklama

İstanbul

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (SEDDK), yapılan açıklamada, AcnTurk Sigorta AŞ ile Arex Sigorta AŞ'ye yönelik tedbirlere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kötü yönetim, sigortacılık mevzuatına aykırı işlemler ve mali bünye zafiyeti nedeniyle AcnTurk Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisi sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar kaldırılmıştır. Kötü yönetim, sigortacılık ve diğer mali mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle Arex Sigorta AŞ'nin kefalet branşı ruhsatı iptal edilmiş ve diğer tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisi gerekli koşullar sağlanıncaya kadar kaldırılmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca Kurumun, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak ve sektörün güvenilir, istikrarlı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla, izleme, gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif bir anlayış ve kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da kar ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı
Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Türkiye ile yeni bir küresel düzen yaratma sorumluluğunu üstlenmemiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endonezya ile ticaret hacmini 10 milyar dolara yükseltmek için atılacak adımları değerlendirdik
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yeni iddianame

Benzer haberler

SEDDK'den AcnTurk Sigorta AŞ ile Arex Sigorta AŞ'ye yönelik tedbirlere ilişkin açıklama

SEDDK'den AcnTurk Sigorta AŞ ile Arex Sigorta AŞ'ye yönelik tedbirlere ilişkin açıklama

"Özel Sigortalarım" uygulaması e-Devlet mobil ve web uygulama kanalları üzerinden kullanıma açıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet