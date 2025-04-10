SEDDK'den AcnTurk Sigorta AŞ ile Arex Sigorta AŞ'ye yönelik tedbirlere ilişkin açıklama
SEDDK, AcnTurk Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisinin sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar kaldırıldığını, Arex Sigorta AŞ'nin ise kefalet branşı ruhsatının iptal edildiğini bildirdi.
İstanbul
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (SEDDK), yapılan açıklamada, AcnTurk Sigorta AŞ ile Arex Sigorta AŞ'ye yönelik tedbirlere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Kötü yönetim, sigortacılık mevzuatına aykırı işlemler ve mali bünye zafiyeti nedeniyle AcnTurk Sigorta AŞ'nin tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisi sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar kaldırılmıştır. Kötü yönetim, sigortacılık ve diğer mali mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle Arex Sigorta AŞ'nin kefalet branşı ruhsatı iptal edilmiş ve diğer tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisi gerekli koşullar sağlanıncaya kadar kaldırılmıştır." bilgisi verildi.
Açıklamada ayrıca Kurumun, sigortalıların hak ve menfaatlerini korumak ve sektörün güvenilir, istikrarlı ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla, izleme, gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif bir anlayış ve kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.