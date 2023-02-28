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Ekonomi

SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık başvurularında parasal sınırı artırdı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (SEDDK), Sigorta Tahkim Komisyonu'na uyuşmazlık başvurularında parasal sınır artırıldı.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 28.02.2023
SEDDK, Sigorta Tahkim Komisyonuna uyuşmazlık başvurularında parasal sınırı artırdı

İstanbul

SEDDK'nin Sigortacılık Kanunu'nun 30'uncu Maddesinin 12'nci ve 15'inci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Parasal sınırların yeniden belirlendiği tebliğde, 3. maddedeki söz konusu değişiklik şöyle:

"(1)Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurusu yapılan 15 bin Türk lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir. 15 bin Türk lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararlarına karşı Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz edilebilir. (2) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 238 bin 730 Türk lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyize gidilebilir. (3) Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 50 bin Türk lirası ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında heyet teşekkülü zorunludur. (4) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan parasal sınırların uygulamasında hakem kararının verildiği; üçüncü fıkrasının uygulanmasında hakem heyetinin teşekkül edeceği tarihteki miktar esas alınır."

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