Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,097.30
BTC/USDT
38,709.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurulunda konuşuyor.
logo
Ekonomi, Savunma sanayisi

Savunma ve havacılık sanayisinden yeni ihracat rekoru

Savunma ve havacılık sanayisi bu yıl ihracat rekorunu geliştirdi.

Göksel Yıldırım  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Savunma ve havacılık sanayisinden yeni ihracat rekoru

Ankara

Türk savunma ve havacılık sanayisinin son yıllarda gösterdiği gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda ilgi görmesini sağlıyor. Bu durum sektörün ihracat performansının son yıllarda istikrarlı şekilde artırmasına katkı veriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4,4 milyar dolara çıkaran sektör, bu yıl kasım ayı itibarıyla 4,8 milyar dolar rakamına ulaştı. Böylece savunma ve havacılık sanayisi bir kez daha yıl tamamlanmadan ihracat rekoru kırdı.

Sektör bu yılın 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 artırdı.

Savunma ve havacılık sanayisinin son 12 aylık ihracat rakamı da 5,5 milyar doları buldu.

Sektörün bu yıl için ihracat hedefi 6 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Türk savunma sanayisi yıl boyunca ihracatta özellikle insansız hava araçları, zırhlı araçlar, deniz platformları, mühimmatlar, silah sistemleri gibi ürünlerle öne çıktı. İhracat yapılan ülkelerdeki varlığını güçlendiren sektör, aynı zamanda bu yıl müşterilerine yeni ülke ve müşteriler ekledi.

Türkiye, yaklaşık 170 ülkeye 230'dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracatı gerçekleştiriyor. Havacılık sanayisi de dünyanın önde gelen platform üreticileri için hava aracı yapısalları, ekipman ve bakım-onarım hizmeti ihracatına imza atıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da aranan zanlılara yönelik şehit polis "Hakan Telli" operasyonunda 67 kişi yakalandı
Feribot seferlerine fırtına engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliam tarihe "kara leke "olarak geçti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda 69 gözaltı

Benzer haberler

Savunma ve havacılık sanayisinden yeni ihracat rekoru

Savunma ve havacılık sanayisinden yeni ihracat rekoru

Türkiye'nin hafif mühimmat ihtiyacını karşılayacak Mite Defence seri üretime başladı

Milli hava platformlarını Türk mühendisleri donatıyor

Adana'da imal edilen panolarla Karabağ'da güneşten elde edilen enerji depolanacak

Adana'da imal edilen panolarla Karabağ'da güneşten elde edilen enerji depolanacak

Bursa'da makine sektörlerini buluşturan fuarda 1,5 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor

Bursa'da makine sektörlerini buluşturan fuarda 1,5 milyar dolarlık ticaret hedefleniyor
Güçlü tedarik stratejisi Türk zırhlılarının yolunu açıyor

Güçlü tedarik stratejisi Türk zırhlılarının yolunu açıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet