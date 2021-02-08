Hava Kuvvetlerine kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı

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Ekonomi

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Hava Kuvvetlerine kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığını bildirdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığına kanatlı güdüm kitlerinin (KGK) yeni teslimatlarının yapıldığını belirtti.

Enes Duran   | 08.02.2021
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Hava Kuvvetlerine kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığını bildirdi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu.


Hava Kuvvetlerine güdüm kitleri teslimatlarına devam ettiklerini bildiren Demir, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." ifadesini kullandı.

Demir'in paylaşımında, kanatlı güdüm kitlerine ilişkin görsellere de yer verildi.

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