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Ekonomi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin güneş enerji santrali faaliyete başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan güneş enerji santrali faaliyete girdi.

Yasin Dikme  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin güneş enerji santrali faaliyete başladı

Şanlıurfa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaköprü ilçesine bağlı Aşık Mahallesi’ndeki tarıma elverişsiz 200 dönüm arazi üzerinde kurulan 18 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali ile yaklaşık 16 bin 500 hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çalışmaların tamamlandığı santralde incelemede bulundu, teknik ekipten bilgi aldı.

Beyazgül, GES santralinin faaliyete girdiğini belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Beyazgül, şunları kaydetti:

"Bu yatırımın karşılığını artık almaktayız. Hedefimiz tükettiğimiz enerjinin tamamı kadar güneş paneli kurmak ve buradan ödediğimiz aylık 100 milyon lira civarındaki enerji bedellerini karşılayarak bunu da şehrimiz için yatırıma dönüştürmek. Bugüne kadar kuyulardan çektiğimiz su bize çok maliyetli olarak dönüyordu. Yine arıtma tesislerine pompaj ile su gönderiyorduk. Bu hizmetler de bir enerji bedeli istiyor. Şanlıurfa enerji bedeli olarak en fazla enerji bedeli ödeyen şehirlerden biridir. Biz burada bunu avantaja dönüştürüyoruz. Kendi GES’lerimizi ve rüzgargüllerimizi kurarak inşallah enerjimizi tamamen ücretsiz hale getireceğiz. Buradan alacağımız karşılık, mahsuplaşma ile bir enerji bedeli ödemememizi sağlayacak."

Beyazgül, kentte rüzgar türbini kurmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.


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