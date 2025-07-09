Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yerel Yatırım Konuları Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak temel amaçlarıyla "Yerel Yatırım Konuları Listesi" hazırladı.
Ankara
Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Buna göre, 81 ildeki yatırımları içeren söz konusu liste hazırlanırken bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak temel amaçlar olarak belirlendi.
Liste oluşturulurken, yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, bölgede üretimi olmayan ancak başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, bölgelerin sektörel öncelikleri doğrultusunda ileri-geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi gibi kriterler dikkate alındı.
Ayrıca kümelenme imkanlarının oluşturulması, istihdam seviyesinin artırılması, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, teknoloji üretimi ile illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerinin yükseltilmesi de liste oluşturulurken göz önünde bulundurulan kriterler arasında yer aldı.
Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın uygulama esasları düzenlendi
Yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla devreye alınan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'yla yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanıyor.
Programla, her ilin coğrafi potansiyeli, sosyo-ekonomik durumu ve ihtiyaçları analiz edilerek, her il için özel olarak dört "yerel yatırım konusu" belirlenecek. Bu konular, ilde üretimi olmayan ancak başarı potansiyeli yüksek sektörlerden istihdam oluşturacak alanları kapsayacak. Yatırımcılar, sadece kendi illeri için belirlenen bu konulara yönelik projelerle programa başvurabilecek.
Program kapsamında komple yeni yatırımlar desteklenecek. Mevcut yatırımlardan programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla, mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da destekten yararlanabilecek.
Başvuru süreci tamamen dijital ortamda Bakanlık tarafından oluşturulan özel bir portal üzerinden yürütülecek. Bakanlık, başvuru takvimi ve desteklenecek yatırım konularını yine bu portal üzerinden duyuracak.
Başvurular önce ilgili bölgedeki kalkınma ajansı tarafından incelenecek. Ön onayı alan projeler için yatırımcılardan 60 gün içinde detaylı fizibilite raporu istenecek.
Onaylanan projeler, başka bir değerlendirmeye gerek kalmadan doğrudan "yatırım teşvik belgesi" alarak Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılacak.
Program, sadece destek vermeyi değil, aynı zamanda projenin başarıyla tamamlanmasını da güvence altına almayı hedefliyor. Bu kapsamda, projesi onaylanan yatırımcılardan toplam sabit yatırım tutarının yüzde 2'si kadar süresiz ve kesin teminat mektubu talep edilecek. Yatırımın zamanında başlamaması veya tamamlanamaması durumunda bu teminat, ilgili kalkınma ajansı adına gelir kaydedilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.