Dolar
40.03
Euro
46.93
Altın
3,295.81
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,036.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı"nda konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yerel Yatırım Konuları Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı

​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak temel amaçlarıyla "Yerel Yatırım Konuları Listesi" hazırladı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yerel Yatırım Konuları Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, 81 ildeki yatırımları içeren söz konusu liste hazırlanırken bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak temel amaçlar olarak belirlendi.

Liste oluşturulurken, yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, bölgede üretimi olmayan ancak başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, bölgelerin sektörel öncelikleri doğrultusunda ileri-geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi gibi kriterler dikkate alındı.

Ayrıca kümelenme imkanlarının oluşturulması, istihdam seviyesinin artırılması, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, teknoloji üretimi ile illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerinin yükseltilmesi de liste oluşturulurken göz önünde bulundurulan kriterler arasında yer aldı.

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın uygulama esasları düzenlendi

Yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla devreye alınan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'yla yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanıyor.

Programla, her ilin coğrafi potansiyeli, sosyo-ekonomik durumu ve ihtiyaçları analiz edilerek, her il için özel olarak dört "yerel yatırım konusu" belirlenecek. Bu konular, ilde üretimi olmayan ancak başarı potansiyeli yüksek sektörlerden istihdam oluşturacak alanları kapsayacak. Yatırımcılar, sadece kendi illeri için belirlenen bu konulara yönelik projelerle programa başvurabilecek.

Program kapsamında komple yeni yatırımlar desteklenecek. Mevcut yatırımlardan programın gerektirdiği asgari şartları sağlamak koşuluyla, mevcut üretim kapasitesinde en az yüzde 75 ve mevcut kayıtlı istihdamda en az yüzde 50 artış sağlayan kapasite artışına yönelik yatırımlar da destekten yararlanabilecek.

Başvuru süreci tamamen dijital ortamda Bakanlık tarafından oluşturulan özel bir portal üzerinden yürütülecek. Bakanlık, başvuru takvimi ve desteklenecek yatırım konularını yine bu portal üzerinden duyuracak.

Başvurular önce ilgili bölgedeki kalkınma ajansı tarafından incelenecek. Ön onayı alan projeler için yatırımcılardan 60 gün içinde detaylı fizibilite raporu istenecek.

Onaylanan projeler, başka bir değerlendirmeye gerek kalmadan doğrudan "yatırım teşvik belgesi" alarak Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki desteklerden yararlandırılacak.

Program, sadece destek vermeyi değil, aynı zamanda projenin başarıyla tamamlanmasını da güvence altına almayı hedefliyor. Bu kapsamda, projesi onaylanan yatırımcılardan toplam sabit yatırım tutarının yüzde 2'si kadar süresiz ve kesin teminat mektubu talep edilecek. Yatırımın zamanında başlamaması veya tamamlanamaması durumunda bu teminat, ilgili kalkınma ajansı adına gelir kaydedilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin zamanında kalkış oranı yüzde 84,1 oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yapay zeka uygulaması Grok'un paylaşımları hakkında soruşturma başlattı
"Huzur İstanbul" uygulamasında 984 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
MİT Başkanı Kalın'ın Bağdat temaslarında "Terörsüz Türkiye" süreci ve sınır güvenliği ele alındı

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yerel Yatırım Konuları Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Yerel Yatırım Konuları Listesi" Resmi Gazete'de yayımlandı

Yatırım fonlarında uygulanan tevkifat oranı yüzde 17,5'e çıkarıldı

Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde teminatsız tecil yapılabilecek tutar 250 bin liraya çıkarıldı

İhracatçı firmaların taahhüt hesaplarını kapatmasına ilişkin esaslar düzenlendi

İhracatçı firmaların taahhüt hesaplarını kapatmasına ilişkin esaslar düzenlendi
İşlenmiş kıymetli madenlerin ithalatında uygulanacak ödeme yöntemleri belirlendi

İşlenmiş kıymetli madenlerin ithalatında uygulanacak ödeme yöntemleri belirlendi
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olacak

Kent içi raylı ulaşım hizmetleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet