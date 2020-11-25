Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,"Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor." dedi.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,"Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor." dedi.
Bakan Varank, "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çevrim içi olarak gerçekleştirilen “9. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi”nin açılış oturumunda konuşuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.