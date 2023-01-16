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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'da Türk iş insanlarıyla buluştu.

Mehmet Yılmaz   | 16.01.2023
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Budapeşte

"Türkiye-Macaristan 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı"na katılmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Varank, Macaristan'daki Türk iş insanlarıyla görüştü.

Bakan Varank, iş insanlarına yaptığı konuşmada, KEK Dönem Toplantısı'nda ikili ticari ilişkilerin mevcut durumunun yanı sıra ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çeşitli konuların ele alınacağını söyledi.

Macaristan'daki Türk yatırımlarının artmaya devam etmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Varank, görüşmelerde ticarette karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin üzerinde durulacağını belirtti.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt'un yanı sıra Macaristan'daki Türk iş insanları katıldı.

Bakan Varank, Macaristan temasları kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile "Türkiye-Macaristan 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı"na başkanlık edecek, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Macaristan Ekonomik Kalkınma Bakanı Marton Nagy ile görüşecek.

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