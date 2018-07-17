Sanayi üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı, bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

ANKARA

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.

Muhabir: Ayşenur Sağlam,Erdal Çelikel