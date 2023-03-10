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Ekonomi

Sanayi üretim endeksi ocakta aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 4,5 arttı

Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1,9, yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

Zeynep Canlı  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Sanayi üretim endeksi ocakta aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 4,5 arttı

Ankara

Buna göre, sanayi üretim endeksinin hesaplanmasında aylık sanayi üretim anketi ve katma değer vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılıyor. Ancak Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edildiği ve beyannameler ertelendiği için, bu illerden derlenen anketlerden yüzde 38 oranında cevap alınabildi. Bu nedenle ocak ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 5,01 olarak belirlendi.

Ocak ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 4,5 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de ocakta yıllık bazda yüzde 7 artış gösterdi.


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