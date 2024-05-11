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Ekonomi

Sanayi işbirliği projelerinin yapımına fiyat farkı imkanı

Sanayi işbirliği projeleri kapsamında yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelere artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı imkanı tanınabilecek.

Zeynep Duyar  | 11.05.2024 - Güncelleme : 11.05.2024
Sanayi işbirliği projelerinin yapımına fiyat farkı imkanı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla sanayi işbirliği projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar değiştirildi.

Buna göre, yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerden gereken şartları sağlayanlara, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilecek. Yüklenicinin 30 gün içerisinde yazılı başvurusu üzerine 6 ayı geçmemek üzere süre uzatımı da verilebilecek.

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