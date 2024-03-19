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Ekonomi

Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk iki ayında 943 milyon 556 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Onur Orhan  | 19.03.2024 - Güncelleme : 19.03.2024
Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Sakarya

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-şubat döneminde ülke ihracatına yüzde 2,6 katkı sunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, fındık ve mamulleri, çelik gibi sektörlerle ülke ekonomisine güç katmayı sürdürüyor.

İhracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, iki ayda 943 milyon 556 bin dolarlık ihracata imza attı.

Geçen yılın aynı döneminde 863 milyon 785 bin dolar olan ihracatını yüzde 9,2 artıran Sakarya, 118 ülke ve 9 serbest bölgeye ürün gönderdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya, en çok ihracatı yüzde 86,8 ile otomotiv alanında gerçekleştirdi.

Sakarya, iki ayda 819 milyon 720 bin dolarlık taşıt ihracatına imza atarak, bu alandaki satışını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artırdı.

Kentten ocak-şubat döneminde en fazla ihracat yapılan 5 ülke ise sırayla Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Polonya ve Almanya oldu.


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