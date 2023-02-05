Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,663.20
BTC/USDT
23,377.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Sakarya Botanik Vadisi'nde üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin yüzde 90'ı ihraç edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kurulan Sakarya Botanik Vadisi'nde geçen yıl üretilen 16 bin 500 ton aromatik ve tıbbi bitkinin yüzde 90'ı yurt dışına satıldı.

Uğur Subaşı   | 05.02.2023
Sakarya Botanik Vadisi'nde üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin yüzde 90'ı ihraç edildi

Sakarya

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımda öncü projeler üretme ve toprağı verimli işleme çalışmaları kapsamında kentin kuzeyindeki vadide, 2022'de hasat edilen tıbbi ve aromatik bitkiler yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuldu.

Tek çizgi halindeki 62 kilometrelik üretim hattından 15 çeşit türden yaklaşık 1 milyon 700 bin bitki hasat edildi.

Toplamda 284 bin lavanta, 383 bin biberiye, 168 bin ada çayı, 81 bin kuşburnu, 537 bin kedi otu, 4 bin 800 limon otu ve 210 bin kekik yetiştirilen vadide, yaklaşık 16 bin 500 kilogram ürün hasat edildi.

Bu ürünlerin yüzde 90'lık kısmı alım garantisi veren dünya genelindeki firmalara ihraç edilirken, yüzde 10'luk kısmı kentteki Şifa Evleri ofisleri için ayrıldı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Laboratuvarı'nda işlenen bitkiler, yağ, bitki özsuyu, çay, sabun, kolonya, krem, mum ve losyona dönüştürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Palandöken'de sömestir tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor
Bitlis'te kent merkezi ve 4 ilçede okullara 1 günlük kar tatili
Başkent EDAŞ yoğun kar kaynaklı afet riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor
İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için fırtına uyarısı

Benzer haberler

Sakarya Botanik Vadisi'nde üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin yüzde 90'ı ihraç edildi

Sakarya Botanik Vadisi'nde üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin yüzde 90'ı ihraç edildi

Malatya kayısısından ihracat sezonunun 6 ayında 263 milyon dolar gelir

Artvin'de kadın eliyle üretilen keresteler ihraç ediliyor

Tarım sektöründen ihracatta ocak rekoru

Tarım sektöründen ihracatta ocak rekoru
Kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyorlar

Kurdukları kooperatifle yöresel ürünlere değer katıyorlar
Almanya, Ukrayna'ya Leopard 1 tankı ihracatına onay verdi

Almanya, Ukrayna'ya Leopard 1 tankı ihracatına onay verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet