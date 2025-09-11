Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçen yıla kıyasla temmuz ayında yüzde 14,9 artışla Avrupa'daki en hızlı büyüyen havalimanı kategorisinde zirveye çıktı.
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) Temmuz 2025 Hava Trafik Raporu'na göre, havalimanının yolcu trafiğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,9 artış kaydettiği belirtildi.
Havalimanının, bu artışla Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydetti:
"Yıllık 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren 'major airports' kategorisinde zirveye çıkan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı güçlü büyümesini sürdürerek Avrupa'da dikkati çeken bir başarıya imza attı. Meydan Otoritesi HEAŞ olarak, bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.