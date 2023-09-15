Dolar
26.98
Euro
28.76
Altın
1,919.40
ETH/USDT
1,622.70
BTC/USDT
26,470.00
BIST 100
8,109.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 13’e yükseltti

Emre Gürkan Abay  | 15.09.2023 - Güncelleme : 15.09.2023
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 13’e yükseltti

Moskova

Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12’den 13’e yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği kaydedildi.

İç talebin üretim kapasitesini aştığı, bu durumun da ithalat talebini yükselttiği değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada, Rus rublesinin de bu nedenle değer kaybettiği belirtildi.

Enflasyonun 2024'te yüzde 4 seviyesine düşürülmesine yönelik hedefin geçerli olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13 seviyesine yükseltme kararı almıştır." denildi.

Açıklamada, enflasyonda hedef seviyesine ulaşılması için sıkı mali politika uygulamalarında sürenin uzatılabileceğine de işaret edildi.

Yıllık enflasyon oranının 11 Eylül itibarıyla yüzde 5,5 seviyesinde olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, yıl sonunda enflasyon oranının yüzde 6 ila 7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de devrilen su yüklü paletin altında kalan kişi yaralandı
İBB yöneticisi Yavuz Saltık'ın "terör örgütüne yardım" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi
"Çiftlik Bank" davasında mağdurların toplam zararı 70 milyon 514 bin lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Türkiye ile Japonya'yı birbirine bağlayan felaket: Ertuğrul Fırkateyni

Benzer haberler

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 13’e yükseltti

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 13’e yükseltti

Almanya’da artan faizlerle birlikte konut projelerinde rekor düzeyde iptaller görülüyor

Putin: Trump'a yönelik soruşturma süreci, Amerikan siyasi sisteminin çürümüşlüğünü gösteriyor

ABD'de mortgage başvuruları 27 yılın en düşük seviyesine indi

ABD'de mortgage başvuruları 27 yılın en düşük seviyesine indi

Rusya Merkez Bankası döviz satışını yaklaşık 10 kat artıracak

Rusya Merkez Bankası döviz satışını yaklaşık 10 kat artıracak
IMF küresel faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağını öngörüyor

IMF küresel faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağını öngörüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet