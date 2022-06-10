Dolar
16.98
Euro
17.88
Altın
1,857.65
ETH/USDT
1,740.00
BTC/USDT
29,550.00
BIST 100
2,551.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Petrol ihracatı düşerse enflasyon baskısı artacak

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya’da enflasyon baskısının, Avrupa’nın ambargosu nedeniyle Rus petrol ihracatının önemli oranda düşmesi halinde artacağı uyarısında bulundu.

Emre Gürkan Abay   | 10.06.2022
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Petrol ihracatı düşerse enflasyon baskısı artacak

Moskova

Nabiullina, başkent Moskova’da düzenlediği toplantıda, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki enflasyona ilişkin iyimser yorumlarda bulunmak için erken olduğuna işaret eden Nabiullina, “Son haftalarda gördüğümüz düşük fiyat artış oranları, kalıcı düşük enflasyon olarak kabul edilemez. Bu büyük ölçüde mart ayındaki keskin artışın ardından fiyat düzeltmelerine bağlıydı. Enflasyon yanlısı riskler hala güçlü durumda.” ifadelerini kullandı.

Nabiullina, Rus petrol ihracatındaki olası düşüşlerin enflasyonu olumsuz yönde etkileyeceğini vurgulayarak, “Enflasyon baskısı, Avrupa’nın ambargosu nedeniyle Rus petrol ihracatının önemli oranda düşmesi halinde artacak. Çünkü ticaret dengesi bozulacak ve ruble zayıflayacak.” diye konuştu.

Rusya’nın petrol ihracatını başka pazarlara yönlendirmesinin süreçte belirleyici olacağını anlatan Nabiullina, “Ayrıca (petrol) fiyatın da hacimdeki düşüşü ne kadar karşılayacağı önemli olacak.” dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Ludwig'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın saldırgan eylemlerinin her birine gerekli karşılığı vermeye devam edeceğiz
Adana'da eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröriste 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
Türk Kızılay Genel Başkan Kınık: Yılda 9 milyona yakın insana yardım sağlıyoruz
5. Etnospor Kültür Festivalinde 20 ülkenin mutfağından örnekler tanıtıldı

Benzer haberler

İngiltere Savunma Bakanı Wallace Ukrayna'da

İngiltere Savunma Bakanı Wallace Ukrayna'da

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Petrol ihracatı düşerse enflasyon baskısı artacak

Rusya: Ukrayna ordusuna ait Su-25 ve Mig-29 tipi savaş uçaklarını vurduk

Rus market zinciri Belçika'da mağaza açtı

Rus market zinciri Belçika'da mağaza açtı
Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek

Finlandiya, Rusya sınırına tel örgü çekecek
ABD'de enflasyon mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıktı

ABD'de enflasyon mayısta 41 yılın yeni zirvesine çıktı