Rusya, Hindistan'ın en büyük 5'inci ticaret ortağı oldu
Rusya'nın nisan-eylül ayları arasında Hindistan'ın en büyük 5'inci ticaret ortağı olduğu bildirildi.
Ankara
The Time of India'nın haberine göre, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ardından Hindistan ile artan petrol ve gübre ticaretinin de etkisiyle Moskova ile Yeni Delhi'nin ticari ilişkileri ivme yakaladı.
2021 mali yılının sonunda Hindistan'ın en büyük 25'inci ticari ortağı olan Rusya, bu yılın nisan-eylül döneminde 5'inci sıraya yükseldi.
Ticaret departmanı tarafından yayımlanan veriler, Hindistan'ın Rusya'ya ihracatının bu yılın ilk yarısında yüzde 19 düşüşle 1,3 milyar dolara gerilediğini gösterdi. Buna karşılık, geçen yılın nisan-eylül döneminde 4,2 milyar dolar olan ithalat bu yılın aynı döneminde 5 kat artarak 21,3 milyar dolara ulaştı.
Bu dönemde, ülkeye sevk edilen Rus petrolü 8,3 kat artarak yaklaşık 18 milyar dolara ulaşırken, gübrede daha da yüksek bir sıçrama görüldü.
Hindistan'ın en büyük ticari ortakları olan ABD ve Çin ilk iki sırayı korudu.
ABD'ye ihracat yüzde 15 artışla 41,5 milyar dolara ulaşırken, ithalat 26 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Çin'in ise Hindistan'a yaptığı sevkiyatlar yüzde 36,6 düşüşle 7,8 milyar dolara indi. Bu dönemde ithalat yüzde 23,6 artışla 52,4 milyar doların üzerine çıktı.
Şubat ayında Ukrayna'da başlayan savaşın ardından ABD ile Batı ülkelerinin ithalatı durdurması yönündeki baskılarına rağmen Hindistan, petrol şirketlerinin Rusya'dan daha fazla ham petrol almasına izin vermişti.