Dolar
19.17
Euro
20.93
Altın
1,971.35
ETH/USDT
1,791.00
BTC/USDT
28,459.00
BIST 100
4,914.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
logo
Ekonomi

Rusya’da, Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ı satıldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus tur operatörlerinin, erken rezervasyon kampanyası çerçevesinde Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ını sattığını bildirdi.

Ali Cura  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Rusya’da, Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ı satıldı Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Moskova

Birlikten yapılan açıklamada, kış mevsiminde Türkiye’deki bazı otellerde konaklama indirimlerinin yüzde 55-70’e ulaştığı hatırlatıldı.

Türk otellerinde erken rezervasyon kampanyası sırasında tur operatörlerinin sadece indirim değil, ayrıcalıklı ödeme koşulları da sağladığı aktarılan açıklamada, “Erken rezervasyon kampanyasının sonuçlarına göre, tur operatörleri Türkiye’deki yaz paketlerinin yüzde 30-40’ını satmayı başardı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kalan bölümün ise sezonda satılmasının beklendiği kaydedilerek, tur operatörlerinin ve en büyük acentelerin satışlarında Türkiye’nin pazardaki payının yüzde 50-55 olduğu anımsatıldı.

Yaz sezonunda Türkiye’deki tur fiyatlarının mevcut seviyeye göre yüzde 20-25'e kadar yükselebileceğine işaret edilen açıklamada, Türk otellerinde Batı pazarlarından gelen rezervasyonlarda patlama yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, Rus turistlerin azalması halinde bile yerini alacak alternatiflerin olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK Başkanı Yener: Kılıçdaroğlu, İnce ve Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylıklarına itirazlar reddedildi
Bakan Kurum: Depremden etkilenen 11 ilde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık
Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süresi 5 Nisan'a kadar uzatıldı
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Kahramanmaraş'ta dağdan kopan kayalar 3 bin dekar araziyi sulayan kanallara zarar verdi

Benzer haberler

Rusya’da, Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ı satıldı

Rusya’da, Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ı satıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet