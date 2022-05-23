Dolar
15.79
Euro
16.86
Altın
1,847.85
ETH/USDT
2,049.80
BTC/USDT
30,100.00
BIST 100
2,380.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya’da ihracatçılara yönelik döviz satma zorunluluğu hafifletildi

Rusya Maliye Bakanlığı, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranını yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürdü.

Emre Gürkan Abay   | 23.05.2022
Rusya’da ihracatçılara yönelik döviz satma zorunluluğu hafifletildi

Moskova

Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki döviz piyasasına ilişkin yeni karar alındığı belirtildi.

Rublenin istikrara kavuştuğu ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi satış oranının yüzde 80’den yüzde 50’ye düşürüldüğü kaydedildi.

Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankasının rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle Maliye Bakanlığı 28 Şubat'ta, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti.

Ukrayna’da başlayan savaş öncesi 23 Şubat’ta 81 bandından işlem gören dolar/ruble paritesi, 9 Mart’ta 120’ye kadar çıkarken, bu seviyeden yüzde 50’dan fazla gerileyerek savaşın başlamasından bu yana bugün ilk defa 57 seviyesine düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi

Benzer haberler

Rusya’da ihracatçılara yönelik döviz satma zorunluluğu hafifletildi

Rusya’da ihracatçılara yönelik döviz satma zorunluluğu hafifletildi

Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini bitirdiğini açıkladı

AB, savaş nedeniyle mali kurallarını uygulamayacak

Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde

Rus saldırılarına hedef olan Ukrayna'nın yerleşim birimlerinde elektrik tesisatçıları görevde
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki opera tiyatrosu savaşın gölgesinde faaliyete geçti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki opera tiyatrosu savaşın gölgesinde faaliyete geçti
Davos Zirvesi iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor

Davos Zirvesi iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor