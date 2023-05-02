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Ekonomi

Rus Ural petrolünün fiyatı yaklaşık yüzde 40 azaldı

Rus Ural petrolünün fiyatının, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 azalarak varil başına 51,05 dolardan işlem gördüğü bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Rus Ural petrolünün fiyatı yaklaşık yüzde 40 azaldı

Moskova

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ocak-nisan döneminde Ural petrolünün varil fiyatının, ortalama 51,05 dolar olduğu belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde ortalama 84,68 dolardan işlem gören Ural petrolünün varil fiyatının, 1 yılda yaklaşık yüzde 39,7 düşmesi dikkati çekti.

Açıklamada, Ural petrolünün nisanda ise varil başına 58,63 dolardan işlem gördüğü kaydedildi.

Avrupa Birliği ülkeleri Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke, olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor.

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