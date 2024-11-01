Dolar
34.34
Euro
37.29
Altın
2,742.53
ETH/USDT
2,515.00
BTC/USDT
70,106.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Rus şirketlerin en önemli sorunu "zamanında ödeme yapmayan müşteriler" oldu

Zamanında ödeme yapmayan müşterilerin, Rusya'daki iş dünyasını olumsuz etkileyen en önemli sorun olduğu bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Rus şirketlerin en önemli sorunu "zamanında ödeme yapmayan müşteriler" oldu

Moskova

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP), bu yılın üçüncü çeyreğine yönelik Rus ekonomisi ve şirketlerinin durumuyla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 37’si, zamanında ödeme yapmayan müşterileri en önemli sorunlar arasında ilk sıraya koyarken, yabancı şirketlerle yaşanan ödeme sorunları yüzde 21 payla ikinci sırada yer aldı.

Rusya Merkez Bankasının uyguladığı sıkı mali politika da iş dünyasını olumsuz etkileyen unsurlar arasında bulunurken, personel kıtlığı da önemli bir diğer sorun olarak gösterildi.

Araştırmada yer alan değerlendirmede, "Ürünlerin nakliyesine yönelik kötüleşen koşullar, döviz piyasasındaki istikrarsızlık, yerli ve ithal mallar için artan fiyatlara yönelik sorunların ciddiyeti arttı." denildi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21’e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Öte yandan, Rus bankacılık sistemi de Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle 2022’den bu yana çeşitli sorunlar yaşıyor.

Rusya'da bireysel kripto para madenciliği yapanlara elektrik tüketim sınırı getirildi

Rus hükümeti, ülkede kripto para madenciliği yapanlara yönelik düzenleyici çerçeveyi belirledi.

Buna göre, madencilere elde ettikleri kripto para miktarını Federal Vergi Servisine bildirme zorunluluğu getirilirken, bireysel kripto para madenciliği yapanlar ayda 6 bin kilovatsaat elektrik tüketim sınırını aşamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç, "yenidoğan çetesi" soruşturmasını yürüten savcının görevden alındığı iddiasını yalanladı
Türk STK'lar Lübnan'a 1000 tonluk yardım malzemesi gönderdi
Kartal'da işçilerin grev kararı nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamadı
Eski Boydak Holding yöneticilerinin bir bankadaki hisselerinin müsaderesine karar verildi
Denizli'de yaşlı kadını yaklaşık 33 milyon lira dolandıran 19 kişi tutuklandı

Benzer haberler

Rusya, Orta Doğu'da taraflar arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır

Rusya, Orta Doğu'da taraflar arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazır

Rus şirketlerin en önemli sorunu "zamanında ödeme yapmayan müşteriler" oldu

Rusya: Son bir haftada Ukrayna'da 12 yerleşim birimini ele geçirdik

İtalya: Ukrayna'da senaryo, Kuzey Kore'nin asker göndermesiyle kötüleşiyor

İtalya: Ukrayna'da senaryo, Kuzey Kore'nin asker göndermesiyle kötüleşiyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Google’a verilen 20 desilyon dolarlık cezanın “sembolik ögeler” içerdiğini söyledi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Google’a verilen 20 desilyon dolarlık cezanın “sembolik ögeler” içerdiğini söyledi
Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'de apartmana saldırısında 1 çocuk öldü, 34 kişi yaralandı

Ukrayna: Rusya'nın Harkiv'de apartmana saldırısında 1 çocuk öldü, 34 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet