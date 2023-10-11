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Ekonomi

Putin, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine çok sayıda ülkenin ilgi gösterdiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin, "Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Putin, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine çok sayıda ülkenin ilgi gösterdiğini söyledi

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi için elektronik platformun oluşturulmasının planlandığını belirterek, "Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor." dedi.

Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası'nın ana oturumunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin konuşan Putin, projeye Azerbaycan'ın ilgi gösterdiğini söyledi.

Çalışmalar ilerledikçe başka ülkelerin de projeye katılmasını beklediklerini kaydeden Putin, "Burada öncelikle Avrupa kıtasına yönelik doğal gaz ticareti için elektronik bir platform oluşturulmasından bahsediyoruz. Bu projeye Türk dostlarımız, biz ve Avrupa'da Rus kaynaklarını almak isteyen herkes ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Putin, TürkAkım ve Mavi Akım üzerinden Türkiye'ye doğal gazın etkin şekilde sevkiyatına devam ettiklerini ve söz konusu altyapının da gelecekte genişletebileceğini ifade etti.

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