Petrol hakkına müteallik karar
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli ve Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ'daki "AR/TPO/K/F19-a4" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 23 Eylül 2025'ten 23 Eylül 2027'ye uzatılmasına karar verildi.