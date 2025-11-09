Dolar
Ekonomi

Petrol hakkına müteallik karar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli ve Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.

Handan Kazancı  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Petrol hakkına müteallik karar

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ'daki "AR/TPO/K/F19-a4" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 23 Eylül 2025'ten 23 Eylül 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

İlgili konular
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Petrol hakkına müteallik karar

Petrol hakkına müteallik karar

