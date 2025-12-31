Patent başvurularında 2026'da geçerli olacak ücretler belirlendi
Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 2026'da uygulanacak ücret tarifesi belli oldu.
Ankara
Kurumun 2026 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 81,42 lira, marka tescil ücreti 2 bin 27,17 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 23,08 lira olarak belirlendi. Tasarım tescil başvurularında ise 326,42 lira alınacak.
Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.