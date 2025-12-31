Dolar
Ekonomi

Patent başvurularında 2026'da geçerli olacak ücretler belirlendi

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), 2026'da uygulanacak ücret tarifesi belli oldu.

Serhat Tutak  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Patent başvurularında 2026'da geçerli olacak ücretler belirlendi

Ankara

Kurumun 2026 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 81,42 lira, marka tescil ücreti 2 bin 27,17 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 23,08 lira olarak belirlendi. Tasarım tescil başvurularında ise 326,42 lira alınacak.

Tebliğ, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

