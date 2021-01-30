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Sürüklendikten sonra Zeytinburnu'nda karaya oturan Streamline isimli gemiye ilişkin son durum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kızı Hira'nın görmeyi çok istediği Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapan Mehmet Şerif Karahan ve ailesini Ankara'ya davet etti.
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Ekonomi

Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 10 olarak belirlendi

İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 30.01.2021
Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 10 olarak belirlendi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.


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