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Ekonomi

Özbekistan, sosyal konut inşasında TOKİ'nin deneyimlerinden istifade etmek istiyor

Özbekistan, sosyal konut inşasında Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek amacıyla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile işbirliğini geliştirmek için ortak çalışma grubu oluşturacak.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 14.12.2022
Özbekistan, sosyal konut inşasında TOKİ'nin deneyimlerinden istifade etmek istiyor

Taşkent

Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ülkedeki temasları kapsamında Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Cemşid Hocayev ile bir araya geldi.

Bulut ve Hocayev, işbirliği imkanlarını ele aldı.

Hocayev, görüşmede TOKİ'nin Türk halkı için uygun fiyatlı sosyal konut inşasına yönelik faaliyetlerini çok takdir ettiklerini kaydederek, sosyal konut inşa etme konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Bulut ise ortak projelerin hayata geçirilmesi, teknik destek ve sosyal evler inşa etme stratejisi geliştirilmesi konularında Özbekistan ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

​​​​​​​Görüşmenin sonunda taraflar, sosyal konut inşa etme konusunda Türkiye'nin deneyimlerinden istifade etmek amacıyla TOKİ ile işbirliğini geliştirmek için ortak bir çalışma grubunun oluşturulması konusunda anlaştı.

Bulut ve beraberindeki heyet, temasları kapsamında yarın ülkede inşa edilmekte olan sosyal konutları yerinde inceleyecek.

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