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Ekonomi

Özbekistan hava yolu şirketi Qanot Sharq, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

Özbekistan merkezli hava yolu şirketi Qanot Sharq, İstanbul Havalimanı'na ilk seferini düzenledi.

Gökhan Yılmaz  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Özbekistan hava yolu şirketi Qanot Sharq, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

İstanbul

Özbekistan'ın Semerkant şehrinden havalanan, 202 yolcunun bulunduğu HH-573 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçak, sabah İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Seferlerin başlaması dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine, Qanot Sharq Havayolları Genel Müdürü Nosir Abdugafaruv, havalimanın işletmecisi İGA'nın Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman, İstanbul Havalimanı rota geliştirme bölüm sorumlusu Maria Yıkılmaz katıldı.

Dış hatlar gelen yolcu katı C1 kapısında yolcular ve uçuş ekibi, İGA personeli tarafından çiçeklerle karşıladı.

Özbek hava yolu şirketinin de katılmasıyla İstanbul Havalimanı'nda uçuş yapan şirket sayısı 90'a yükseldi.

Qanot Sharq'ın İstanbul Havalimanı ile Semerkant Havalimanı arasında karşılıklı olarak hafta 3 sefer düzenleyeceği öğrenildi.

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