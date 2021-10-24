Dolar
9.60
Euro
11.18
Altın
1,792.39
ETH/USDT
4,062.00
BTC/USDT
60,603.00
BIST 100
1,479.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Osmaniye’de partisinin 6. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.
logo
Ekonomi

OYDER Başkanı Mersin: Stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor." dedi.

Abdulselam Durdak   | 24.10.2021
OYDER Başkanı Mersin: Stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor

İstanbul

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv pazarının araç bulunurluğuna göre oluştuğunu ifade ederek, ekim ayında toplam pazarın 65 bin civarında kapanmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye otomotiv pazarında tedarik anlamında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirten Mersin, “Dolayısıyla stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Ondaki ÖTV matrahı ve dilimi daha düşük olduğu için, daha aşağı indiği için orada sıkışma var." ifadelerini kullandı.

Sıfır otomobillerdeki fiyat konusuna değinen Mersin, kurdan kaynaklı fiyat artışının yanı sıra ham madde maliyetlerinin artmasının ve lojistikteki fiyat artışlarının da araç fiyatlarını etkileyeceğini söyledi.

"Sıfırdaki fiyat artışı maalesef 2. eldeki fiyat artışlarına neden oluyor"

İkinci el otomobil piyasasının da sıfır araç fiyatlarına göre şekillendiğini belirten Mersin, şunları kaydetti:

"Sıfır otomobildeki fiyat artışı maalesef 2. elde fiyat artışlarına neden oluyor. Aynı zamanda birinci eldeki bulunurluk sıkıntısından dolayı da 2. ele talep artıyor. Talep artışı da fiyatları tetikliyor doğal olarak. 2-3 ay önceye kadar ikinci elde stoklar şişmişti ancak son 3 aydır çip krizinden dolayı talep artık mecburen o tarafa doğru gitti. Şu anda ikinci elde de çok olmasa bile önümüzdeki günlerde bulunurluk sıkıntısı yaşanacaktır muhtemelen."

"Finans kuruluşlarının da faiz azalışını yansıtması gerekiyor”

Turgay Mersin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim kararına ilişkin ise, "Finans kuruluşları, bu indirimi tabelaya yansıtırsa bunun otomotiv sektörünü olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. Bazen Merkez Bankası'nın faizi düşürmesi bir şey ifade etmiyor. Bankalar faizi düşürmüyor. Eğer faiz düşüşünü yansıtırlarsa bunun otomotiv sektörü ve diğer sektörlere de olumlu olarak yansıyacağına OYDER olarak inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çip sorununun 2022'nin ikinci yarısından sonra çözülmesi bekleniyor"

Otomotiv sektöründe küresel anlamda çip sorununun devam ettiğini aktaran Mersin, bunun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki üreticileri de etkilediğini, yerli markaların yüzde 90'ında çipten dolayı üretimlerinde eksiklik olduğunu söyledi.

Mersin, çip sorununun salgının seyrinde bir değişiklik olmaması, dünya genelinde tekrar kapanma yaşanmaması halinde 2022'nin ikinci yarısından sonra çözülmesini beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TURKOVAC, Faz 3 kapsamında 400'ün üstünde gönüllüye hatırlatma dozu olarak uygulandı
Koronavirüs vakalarının 100 bin kişide 200'den fazla görüldüğü il sayısı 56'ya yükseldi
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 735 bin 378’e çıktı
Kovid-19 servisindeki sağlık çalışanları hastaların aşı pişmanlığına şahitlik ediyor

Benzer haberler

OYDER Başkanı Mersin: Stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor

OYDER Başkanı Mersin: Stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor

Sakarya'dan 9 ayda 3,5 milyar dolarlık ihracat

Otomotiv sektöründen 9 ayda 8,8 milyar dolarlık 'yan sanayi' ihracatı

Otomotivde üretim yüzde 8 ihracat yüzde 9 arttı

Otomotivde üretim yüzde 8 ihracat yüzde 9 arttı
Otomotiv sektöründe sera gazı emisyonunun düşürülmesine rehberlik edilecek

Otomotiv sektöründe sera gazı emisyonunun düşürülmesine rehberlik edilecek