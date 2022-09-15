Dolar
18.26
Euro
18.28
Altın
1,667.48
ETH/USDT
1,519.90
BTC/USDT
19,851.00
BIST 100
3,363.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da Ukrayna’nın Bağımsızlık Günü Resepsiyonu’nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Oxfam raporu: Hindistan'da kadınlar ve Müslümanlar daha az kazanıyor

Yeni bir rapora göre, kadınlar iş gücü piyasasında ayrımcılığa maruz kalıyor ve aynı niteliklere ve deneyime sahip olsalar bile erkeklerden daha az kazanıyorlar.

Saadet Firdevs Aparı   | 15.09.2022
Oxfam raporu: Hindistan'da kadınlar ve Müslümanlar daha az kazanıyor Fotoğraf: Faisal Khan/AA

Ankara

BBC'nin haberine göre, İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın Hindistan 2022 Ayrımcılık Raporu'nda, kadınların düşük ücretlerle çalışmasından "toplumun ve işverenlerin önyargıları" sorumlu tutuldu.

Raporda, diğer grupların da iş piyasasında ayrımcılığa maruz kaldığı belirtildi.

Bu gruplar arasında kast sisteminin en altındakiler, kabileler ve Müslüman cemaatinin üyelerinin yer aldığı ifade edildi.

Araştırmacılar, 2004-2020 arasında çeşitli sosyal gruplar içinde iş, ücret, sağlık ve tarımsal krediye erişimle ilgili hükümet verilerine baktı ve ayrımcılığı ölçmek için istatistiksel modeller kullandı.

Erkeklerin kadınlardan aylık ortalama 4 bin rupi (yaklaşık 50 dolar), Müslüman olmayanların ise Müslümanlardan ortalama 7 bin rupi fazla kazandığı ve kast sisteminin en altında kalanların diğerlerine göre ortalama 5 bin rupi daha az kazandığı belirtildi.

Raporda, yüksek düzeyde cinsiyet ayrımcılığının, "evin sorumlulukları veya sosyal statü nedeniyle iş gücü piyasasına katılmayı istemeyen, geniş bir kalifiye kadın kesiminin" varlığına neden olduğu belirtildi.

Oxfam'ın Hindistan yetkililerinden Amitabh Behar, "İş gücü piyasasındaki ayrımcılık, aynı yeteneklere sahip kişilerin kimlikleri veya sosyal geçmişleri nedeniyle farklı muameleye maruz kalmasıdır." dedi.

Behar, kadınlar ve diğer sosyal gruplara karşı eşitsizliğin, yalnızca eğitime veya iş deneyimine yetersiz erişimden değil, ayrımcılıktan da kaynaklandığını belirtti.

Hint toplumunda ayrımcılığın yansımasının sadece sosyal ve ahlaki değil, aynı zamanda ekonomik olduğuna ve toplum için olumsuz sonuçlara yol açtığına dikkati çeken Behar, hükümetin, siyasi partilerin, politika yapıcıların ve sivil toplumun, ayrımcılığın olmadığı bir Hindistan inşa etmek için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sivas'ta Alibaba Cemevi'ni ziyaret etti
İBB aracının siyah atık suyu Kağıthane Deresi'ne boşaltmasına tepki
Tekirdağ'da çıkan yangında 50 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
Başkentte silah kaçakçılığı ve dolandırıcılık operasyonunda 2 suç örgütü elebaşı yakalandı
Manisa'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Benzer haberler

Oxfam raporu: Hindistan'da kadınlar ve Müslümanlar daha az kazanıyor

Oxfam raporu: Hindistan'da kadınlar ve Müslümanlar daha az kazanıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet