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Ekonomi

Otomotiv temmuzda 3,8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, temmuz ayında 3,8 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Mücahit Enes Sevinç  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Otomotiv temmuzda 3,8 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuz ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,8 milyar dolarlık ihracata imza attı. Söz konusu sektörü 3,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Temmuz ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 128,4 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 72,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 14,4 artışla 18,2 milyar dolar olarak hesaplandı. Temmuzda, ihracatın yüzde 11,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 2,6'lık artışla 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 0,5'lik yükselişle 572 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

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En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,8 milyar dolarla Almanya, 1,4 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1,3 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

52 ülkede yüzde 50'nin, 107 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydedildi. Genel tabloda ise 137 ülkeye ihracat arttı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 9,1 milyar dolarla İstanbul, 2,1 milyar dolarla Kocaeli, 1,7 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.

Temmuzda 1180 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi.

Paritenin ihracata katkısı ise 825 milyon dolar oldu. Böylece paritenin son 3 aydaki katkısı 1,6 milyar dolara ulaştı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in temmuz ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):


1 - 31 TEMMUZSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20242025Değişim (%) ('25/'24)Pay(25) (%)2023 - 20242024 - 2025Değişim (%) ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM2.844.4902.919.1142,611,735.978.74236.357.0391,113,5
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.851.9401.856.5480,27,424.460.77624.552.3960,49,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri941.7181.030.4499,44,112.509.28812.243.203-2,14,5
Yaş Meyve ve Sebze205.537121.605-40,80,53.517.5893.291.422-6,41,2
Meyve Sebze Mamulleri225.352229.9632,00,92.656.3322.681.7781,01,0
Kuru Meyve ve Mamulleri103.542136.81932,10,51.713.0341.907.73611,40,7
Fındık ve Mamulleri214.541166.365-22,50,72.277.9752.601.18814,21,0
Zeytin ve Zeytinyağı61.42946.839-23,80,2734.780631.291-14,10,2
Tütün93.528115.05923,00,5916.8211.045.00814,00,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri6.2939.44950,20,0134.956150.77111,70,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER286.268371.48729,81,53.624.8853.903.4947,71,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller286.268371.48729,81,53.624.8853.903.4947,71,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ706.282691.079-2,22,87.893.0817.901.1490,12,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri706.282691.079-2,22,87.893.0817.901.1490,12,9
II. SANAYİ15.904.38118.199.46814,472,9182.663.156191.114.1924,670,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.166.0781.141.640-2,14,613.946.43213.862.561-0,65,1
Tekstil ve Hammaddeleri797.400777.528-2,53,19.468.3329.590.1971,33,6
Deri ve Deri Mamulleri138.550132.770-4,20,51.587.5001.488.430-6,20,6
Halı230.128231.3430,50,92.890.6002.783.934-3,71,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.583.4243.433.80332,913,832.041.86331.566.448-1,511,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.583.4243.433.80332,913,832.041.86331.566.448-1,511,7
C. SANAYİ MAMULLERİ12.154.87913.624.02512,154,6136.674.861145.685.1836,654,1
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.657.5651.584.768-4,46,418.053.87717.270.748-4,36,4
Otomotiv Endüstrisi3.119.6743.837.87023,015,435.767.97240.210.57112,414,9
Gemi, Yat ve Hizmetleri118.287273.653131,31,12.100.9522.055.000-2,20,8
Elektrik ve Elektronik1.407.4471.567.61711,46,316.257.92817.319.0836,56,4
Makine ve Aksamları945.829988.3244,54,011.356.52510.965.022-3,44,1
Demir ve Demir Dışı Metaller1.101.7721.189.3898,04,812.132.84912.907.6046,44,8
Çelik1.415.8481.370.483-3,25,515.864.88616.419.8453,56,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri381.421429.89112,71,74.362.0234.396.7280,81,6
Mücevher953.691739.671-22,43,07.873.4638.772.95111,43,3
Savunma ve Havacılık Sanayii431.115984.606128,43,95.828.8918.011.42437,43,0
İklimlendirme Sanayii622.230657.7535,72,67.075.4937.356.2074,02,7
III. MADENCİLİK569.361572.0290,52,35.878.3006.035.6752,72,2
Madencilik Ürünleri569.361572.0290,52,35.878.3006.035.6752,72,2
T O P L A M (TİM*)19.318.23221.690.61112,386,9224.520.197233.506.9054,086,7
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı3.157.3073.261.2663,313,136.915.07335.927.237-2,713,3
GENEL İHRACAT TOPLAMI22.475.53924.951.87711,0100,0261.435.270269.434.1423,1100,0


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