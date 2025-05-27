Orman Genel Müdürlüğü ile THY, orman varlığını geliştirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında karbon yutak alanları oluşturma ve çevresel farkındalık sağlama hedefiyle "Ağaçlandırma ve Ormancılık Faaliyetleri Marka İşbirliği Protokolü"ne imza atıldı.
Ankara/İstanbul
Protokol imza töreni, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin katılımıyla Orman Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, karbon yutak alanlarının artırılması ve doğa temelli çözümlerle çevresel etkilerin azaltılması gibi hedefleri kapsayan protokolle, yüzölçümünün yüzde 30'u ormanlarla kaplı Türkiye'nin orman varlığının geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi amaçlandı.
THY'nin bugüne kadar düzenlediği çevre odaklı sosyal sorumluluk projeleri, ülke genelinde yüz binlerce fidanın toprakla buluşmasını sağlarken, bu 5 yıllık işbirliği ise yeni orman alanları oluşturularak doğal karbon yutak kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.
Protokol uyarınca THY ve OGM tarafından belirlenen bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları desteklenecek, orman varlığının genişlemesine katkı sunulacak. Böylece havacılık kaynaklı çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik somut bir adım daha atılmış olacak.
Yalnızca sahada yürütülecek çalışmaları değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik konusunda kurumlar arası eş güdümün artırılmasını da kapsayan işbirliğiyle, ağaçlandırma faaliyetlerinin görünürlüğünün artırılması, toplumda doğa temelli çözümlere yönelik farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor.
Öte yandan, son 3 yıldır üst üste "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu" ödülüne layık görülen THY, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla filo modernizasyonu, yakıt verimliliğinin artırılması, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımı ve "CO2mission" adlı gönüllü karbon dengeleme platformunun devreye alınması gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyor.
"Yaşanabilir dünyaya katkı sunacak"
Karacabey, orman alanlarının artırılmasının yanı sıra korunması, bakımlarının yapılması ve sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınmasının son derece önemli olduğunu bildirdi.
Bu çalışmalarda kendilerine destekler de yapıldığını vurgulayan Karacabey, bunlardan birinin de THY ile imzaladıkları protokol olduğunu dile getirdi.
OGM'nin orman varlığını çoğaltmaya devam ettiğini belirten Karacabey, şunları kaydetti:
"Genel Müdürlüğümüzün son 22 yılda toprakla buluşturduğu 7,5 milyarı aşkın fidan ile orman varlığımız her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Ülkemiz, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer almaktadır. Orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında ise yine Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı sırada bulunuyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporunda da tescillendi. Bu başarıda Türk Hava Yolları gibi değerli markalarımızın da katkıları var."
Karacabey, daha önce de THY ile ağaçlandırma çalışmaları konusunda işbirliği yapıldığına işaret ederek, şunları söyledi:
"Bugün yeni bir protokolü inşallah hayata geçirmiş olacağız. Protokol çerçevesinde dikilecek her bir fidanın, en başta temiz havanın kaynağı olan ormanlara bir damla daha katkı sunacağına, çevre kirliliğinin de dünya gündeminde olduğu bu dönemde tutacağı karbonla daha yaşanabilir dünya hedefi doğrultusunda çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu protokolün hayırlı, verimli, bereketli olmasını diliyorum."
"İşbirliğiyle farkındalık oluşacak"
Ekşi de THY'nin büyüme sürecinde olduğunu ifade ederek, şirketin bugün 482 uçakla son 20 yılda 8 kat büyüdüğü bilgisini verdi.
Dünyada uçak filosu sayısında 9'uncu sırada olduklarını aktaran Ekşi, "İnşallah bu zirve yolculuğumuzda, 2033'te 813 uçağımızla ilk üç hava yolundan birisi olacağız." dedi.
Ekşi, emisyon oranını ilgili uluslararası anlaşmalar çerçevesinde azaltma yönünde çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Mevcut operasyonumuzda yakıt verimliliği sağlayarak 80 bin ton yakıt tasarrufu sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye'de karbon yutak alanı oluşturabilecek, emisyon azaltımı ve dengelemeye katkı sağlayacak çalışmanın söz konusu protokolle ete kemiğe büründüğüne dikkati çeken Ekşi, "Şöyle bir hayalim var, beraber ormanlaştıracağımız bu yer belki THY'nin logosunun uzaydan görülebileceği şekilde simgeleştirildiği bir yer olabilir. İnşallah bu işbirliğiyle hem farkındalık oluşacak hem de THY'nin global imajına katkıda bulunacağız." dedi.
"Küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olacağız"
Bayrak taşıyıcı havayolu olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmanın en büyük sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Ekşi, "Orman Genel Müdürlüğü ile başlattığımız bu anlamlı proje sayesinde hem ülkemizin yeşil dokusunun gelişimine katkıda bulunacağız hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olacağız. Türk Hava Yolları, sürdürülebilirlik odaklı yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleriyle sektörde örnek olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Karacabey ve Ekşi protokolü imzaladılar.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.